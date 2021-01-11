بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على دعوة بينس لعزل ترامب بالتعديل الـ25

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت أوائل الأسبوع على مشروع قرار يحث نائب الرئيس مايك بينس على تسلم مقاليد الحكم من الرئيس دونالد ترامب، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت بيلوسي اليوم الأحد في رسالة إلى المشرعين الديمقراطيين اطلعت عليها RT، أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير سيطلب غدا الاثنين الموافقة بالإجماع على طرح مشروع القرار الذي أعده النائب جايمي راسكين.

وأوضحت أن هذا التشريع يحث بينس على عقد اجتماع لمجلس الوزراء والمضي قدما في تفعيل التعديل الـ25 الذي ينص على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

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