بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على دعوة بينس لعزل ترامب بالتعديل الـ25

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت أوائل الأسبوع على مشروع قرار يحث نائب الرئيس مايك بينس على تسلم مقاليد الحكم من الرئيس دونالد ترامب، بحسب "روسيا اليوم".





وذكرت بيلوسي اليوم الأحد في رسالة إلى المشرعين الديمقراطيين اطلعت عليها RT، أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير سيطلب غدا الاثنين الموافقة بالإجماع على طرح مشروع القرار الذي أعده النائب جايمي راسكين.



