مدير "الشكاوى الموحدة": منظومتنا تمثل طفرة على صعيد علاقة المواطن بحكومته (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:53 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الموحدة، إن المنظومة تدل على التغيرات التي حدثت في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت تطورات في شتى مجالات الحياة، خاصة في طريقة التعامل مع المواطن.

وتابع "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن المنظومة تمثل طفرة على صعيد علاقة المواطن بحكومته، وإتاحة العديد من السبل التي تمكن المواطن من التعامل مع الحكومة، من خلال ألية موحدة متمثلة في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

ولفت إلى أن المنظومة أنشئت للتيسير على المواطنين، ونعمل على تعريق المواطنين بهذه المنظومة، في إطار حرص الحكومة على الاقتراب من المواطن بشكل أقرب.

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الشكاوى الموحدة

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