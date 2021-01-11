مدير "الشكاوى الموحدة": منظومتنا تمثل طفرة على صعيد علاقة المواطن بحكومته (فيديو)

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الموحدة، إن المنظومة تدل على التغيرات التي حدثت في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت تطورات في شتى مجالات الحياة، خاصة في طريقة التعامل مع المواطن.





وتابع "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن المنظومة تمثل طفرة على صعيد علاقة المواطن بحكومته، وإتاحة العديد من السبل التي تمكن المواطن من التعامل مع الحكومة، من خلال ألية موحدة متمثلة في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.



