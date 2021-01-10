بريطانيا تسجل 54940 إصابة و563 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 54940 إصابة و563 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54940، ليصل إلى مستوى 3072349 حالة.

 

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذي بلغ يوم 8 يناير 68053، ما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59937.

 

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 563 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 81431 متوفيا.

 

ووصل عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوم 8 يناير إلى 1325 حالة في حصيلة قياسيا لينخفض يوم 9 يناير إلى 1035.

 

وفي الوقت ذاته، يذكر أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دوما تراجعا في يومي نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية. 

 

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

 

وفي غضون ذلك، رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

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