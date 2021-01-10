قبل أيام من بدء جلسات برلمان 2021.. هل يتخلى 90 نائباً عن إدارة أعمالهم احتراما للدستور والقانون؟

اللائحة الداخلية للمجلس تنص على فصل ملكية العضو خلال 4 أشهر





مجلس النواب يستحدث إدارة خاصة لـ«تعارض المصالح» لتعريف النائب بموقفه القانونى





إشكالية تضارب المصالح بين النواب والحكومة، كانت إحدى الأزمات الساخنة التى شهدها برلمان 2015 المنتهية ولايته، بوجود أعضاء يشغلون وظائف عامة أو يمارسون أعمالاً تجارية من خلال شركاتهم الخاصة، ما يتعارض مع دورهم التشريعى والرقابى على الوزارات والجهات التى يفترض بهم مراقبتها.





ورغم أن الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان، وضعوا ضوابط محكمة تمنع تضارب المصالح لعضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية وإعلان فوزه بالانتخابات، وحتى لا تكون العضوية فى البرلمان بابا لتحقيق النائب مكاسب مادية أو وظيفية، إلا أن عدداً من هؤلاء النواب لم يلتزم بالقانون والدستور ولائحة المجلس.





وبحسب المادة 375 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من أدائه اليمين، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (378) من اللائحة ويلغى كل حكم يخالف ذلك.





وتنص المادة 103 من الدستور المصرى على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، على أن يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على ألا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.





ورغم وضوح النصوص إلا أن عددا من النواب لم يلتزم بها حتى نهاية الفصل التشريعى، وجمعوا بين إدارتهم لشركاتهم وعضوية مجلس النواب، لكن يبدو أن مجلس النواب الجديد عقد العزم على تفادى مثل هذه الظواهر، حيث استحدثت الأمانة العامة للمجلس وحدة داخلية تسمى «وحدة تعارض المصالح» وهى وحدة قانونية واقتصادية ومالية تؤدى المشورة للنواب فى المواقف المختلفة التى يتعرضون لها من حيث وجود تعارض للمصالح من عدمه، وكيفية التعامل مع هذا الموقف فى حالة وجود تعارض مصالح»، ومهمتها الأساسية، تعريف النائب بموقفه إذا كان به تعارض مصالح أم لا؟ وإذا كان هناك تعارض مصالح هل يمكن إزالته أم لا؟.





السمة الغالبة فى برلمان 2021 احتواؤه على عدد من رجال الأعمال يمثلون ما يرقب من 15% من إجمالى أعضاء مجلس النواب، يعمل عدد كبير منهم فى القطاع العقارى والمقاولات والتجارة والاستيراد والتصدير، وطبقا لنصوص اللائحة الداخلية والدستور وقانون مجلس النواب، فعلى هؤلاء الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكياتهم فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من أدائه اليمين.





كما يجب على كل نائب فور إعلان انتخابه أو تعيينه إخطار رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.





ضمت قائمة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة فى برلمان 2021 عددا من نواب برلمان 2015، وهم محمد مصطفى السلاب رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال، ومجموعة شركات السلاب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو جمعية مستثمرى العبور، والجمعية البريطانية لرجال الأعمال.





كما يضم المجلس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية القابضة للتطوير العقارى ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وطارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الاخوة، وأحمد سمير صالح مدير وشريك بشركة القناة لصناعة البلاستيك، ومحمد أبو العينين رئيس مجموعة «سيراميكا كليوباترا» ورئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين فى اتحاد الغرف التجارية.





وتشتمل القائمة على هالة أبو السعد رئيس شركة «جولدن فيجن» وأمين عام اتحاد التمويل متناهى الصغر وعضو اللجان الاستشارية للرقابة المالية، و رئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، وزكى عباس مالك شركة الإخلاص للمقاولات والتوريدات، ومدرسة طيبة بالمريوطية فى الهرم.





ومن بين الأسماء أيضا محمد على عبد الحميد مالك شركة محمد على للمقاولات، وطلعت السويدى عضو مجلس إدارة شركة السويدى للكابلات، ووجيه أباظة رئيس مجلس إدارة مركز التجارة والتنمية «بيجو مصر» ورئيس مجلس إدارة شركة جلوبال لقطع غيار السيارات، وأحمد فؤاد أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتعبئة والتسويق شارفيل، وعمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للمقاولات، ورزق راغب شريك ومدير الشركة العربية للمقاولات.





و محمد صلاح أبو هميلة العضو المنتدب لأفرع شركة «النصر» للاستيراد والتصدير، وأيمن أبو العلا رئيس مجلس إدارة شركة «كير اند كيور» للرعاية الصحية، ورئيس مجلس إدارة مدارس «بريلاينس»، وعماد حمودة رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، وطارق رضوان العضو المنتدب لشركة الأفق للقنوات الفضائية، ومعتز محمود عضو مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الهندسية، وأحمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة فارندبيوند ترافل، وسعداوى راغب ضيف الله رئيس مجلس إدارة شركة عمران مصر للتنمية العقارية، وسحر طلعت مصطفى عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة.





ومحمد عبد العليم محمد عبد العزيز سليم صاحب مصنع بانكس فارما للأدوية، ووائل الطحان صاحب مكتب الطحان للصناعات الغذائية، وسامر التلاوى صاحب مصنع الوردة للأدخنة، ويسرى المغازى عضو مجلس إدارة شركة الوادى للتجارة، ومحمد المرشدى صاحب شركة المرشدى للغزل والنسيج، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعبد الحميد الدمرداش العضو المنتدب لشركة المغربى الزراعية، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأحمد فرغلى صاحب شركة احمد فرغلى لتجارة الملابس، وأمين مسعود مالك ومدير مجموعة شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية، وعمر وطنى مدير وشريك بشركة التيسير للتجارة والمقاولات.





أما أصحاب المناصب والوظائف العامة من برلمان 2015 فضمت كلا من رشا رمضان مساعد رئيس شركة ميدور للبترول، وكريم درويش عضو المجلس القومى للشئون الخارجية، ومحمد عطية الفيومى أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، وماجدة بكرى مدرس بجامعة السادات للعلوم الإدارية، وحجازى سعد عايد سعد موظف بمجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء.





كما تضم قائمة النواب الجدد من رجال الأعمال، شريف الجبلى رئيس شركة أبو زعبل للاسمدة والمواد الكيماوية، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى، والماليزى، ومجدى الوليلى رئيس مجلس إدارة شركة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى، ومصطفى بدران مهنى مصطفى رئيس شركة بى ام للصناعة والاستثمار وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.





ومحمد حسين الحمامى رئيس مجلس إدارة شركة المعالى للمشروعات التعليمية ورئيس جمعية شباب الأعمال فرع الإسكندرية ورئيس لجنة التعليم بجمعية شباب الأعمال بالإسكندرية، وأشرف سردينه رئيس مجلس إدارة مدارس ليدرز للغات بالإسكندرية، وسعد الدسوقى رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح، ومحمد محمد عبد المقصود محمد والذى جمع بين أكثر من شركة، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تريتون ترافيل للسياحة، وعضو مجلس إدارة شركة امباير للفنادق، وعضو مجلس إدارة شركة أمل للفنادق، وعضو مجلس إدارة شركة امباير للاستثمار العقارى، وعضو مجلس إدارة شركة امباير سكوب لإدارة الوحدات البحرية، وعضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، وعضو غرفة شركات ووكلاء السياحة والسفر.





وعلاء حمدى قريطم صاحب شركة علاء حمدى قريطم للاستيراد والتصدير، ومحمد رشاد البرتقالى صاحب سلسة مدارس رويال اكاديمى الخاصة، وعمرو القطامى صاحب مجموعة شركات القطامى للمولدات الكهربائية، وخالد تامر طايع رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات، وعبد التواب عبدالقادر أبوالنور مدير شركة النور للمقاولات والاستيراد والتصدير، وأحمد حتة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبو حتة لتجارة السيارات والاستيراد والتصدير، و موزع معتمد لشركة تويوتا وشركة ميتسوبيشى وشركة كيا.





وطه الناظر رئيس شركة طه الناظر للاستثمار العقارى، وخليفة رضوان يمتلك عدة صيدليات، وله نشاط فى مجال تجارة الأدوية، بالإضافة إلى الأراضى والعقارات، وأحمد قورة والذى يجمع بين أكثر من استثمار حيث يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركتى الأوراد العالمية القابضة، والخليجية العالمية لتأهيل وتدوير البلاستيك والكرتون، ومدير عام لمجموعة الدائرة الأولى للتجارة العامة والمقاولات، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات المدن الجديدة والتنمية العقارية، ودار السلام للمشروعات الزراعية والعقارية، وعضو مجلس إدارة منتدب فى شركة الأوراد الزراعية، وعضو مجلس إدارة فى شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار، وعضو مجلس إدارة منتدب لشركة منا القابضة للاستثمارات المالية.





وأشرف أبو الفضل صاحب شركة تصدير واستيراد، وألفت على كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وسيد قاسم رئيس مجلس إدارة شركة مصرية العالمية للمنشآت السياحية (قرية الباشا) – الغردقة، ورئيس مجلس إدارة شركة برازرز للاستثمار السياحى (قرية نوبيا) – الغردقة، ورئيس مجلس إدارة شركة برازرز جروب للاستيراد والتصدير، ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للخدمات والتوريدات والمنشآت السياحية، وايلاريا سمير عضو مجلس إدارة شركة فانتازيا للتنمية السياحية، ومحمد ماهر حامد محمد خليل رئيس مجلس إدارة شركة الماهر القابضة للاستثمارات المالية، وتيسير مطر رئيس مجموعة اليسر للاستثمار، ونورا على عبد السميع عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز للفنادق.





وطلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وأمال إبراهيم عبد الحميد السيد حسن رئيس مجلس إدارة شركه ميديكا ميدل ايست، وهيام الطباخ معاون محافظ كفر الشيخ، وأحمد إبراهيم البنا نائب رئيس مجموعة شركات البنا، وعضو منظمة شباب المستثمرين العالمية، وعضو بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو بجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، رئيس شعبة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ومى أسامة رشدى رئيس مجلس إدارة شركة إيميتكو للمقاولات العمومية والتوريدات والتوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير، وأحمد دندش رئيس مجلس إدارة معامل مكة، وحسن المير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المير للاستثمار الزراعى والعقارى والاسمدة الزراعية والمبيدات.





و أحمد الالفى رئيس مجلس إدارة شركات الألفى للاستثمار الزراعى والداجنى، ومجدى عاشور رئيس مجلس إدارة شركة نورين للاستثمار، مساهم واستشارى وخبير تأمين بشركة الدلتا للتامين، ورئيس مجلس إدارة نادى الإشارة الرياضى بالزقازيق، وسامى نصر الله رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مصر الحضارة، ومحمد سليمان الرئيس التنفيذى لشركة «مارفيلز» للمشروعات والتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعضو مجلس إدارة (CAPMED) أكبر مدينة طبية بالشرق الأوسط.





وخالد القط رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألومنيوم، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة صناعة الألمونيوم، وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وخالد طنطاوى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستصلاح الأراضى الصحراوية، وعضو مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى الصحراوية، وعضو مجلس إدارة شركة الوادى الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وعضو اتحاد رجال أعمال مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، وعضو مجلس إدارة شركة الياسمين الزراعية، وعضو مجلس إدارة شركة أم الخير، وعضو مجلس إدارة شركة أكوان مصر.





وأحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند للتطوير العقارى، وافع عبد الهادى العضو المنتدب لشركة بلازا للاستثمار العقارى، وعيد حماد صاحب شركة الدولية للمقاولات العامة، وكمال أبو دنيا صاحب ومدير شركة شافعى للاستيراد والتصدير، ورئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للصناعات الغذائية، وباسم حجازى رئيس مجلس إدارة شركة «بايوميديكال» للأجهزة الطبية، وياسر منير صاحب شركة عقارات.





أما أصحاب المناصب والوظائف العامة فضمت كلا من أحمد مقلد عضو لجنة الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للإعلام، ومحمد طلبة رئيس نادى القنطرة غرب الرياضى بالإسماعيلية، وأشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وضياء على بصل مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، وعمرو السنباطى رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس الرياضى، وسامح حبيب مدير عام مساعد بالإدارة العامة للعلاقات الحكومية شركة جاسكو وزارة البترول، ووليد فرعون عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية.



