لغه العيون أقوى من الكلام.. نجلاء بدر تروج لـ مسلسل "لؤلؤ"

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شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت نجلاء بدر، في الصورة بصحبة الفنان احمد زاهر، وعلقت على الصورة قائلة: "عندما تتحدث العيون طب حد يعرف انا بقول ايه من النظره دي، لغه العيون اقوي من الكلام"



في سياق متصل، تشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.

