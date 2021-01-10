عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

الأحد 10/يناير/2021 - 06:57 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة والموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

ووجه الرئيس السيسي بأن تكون منظومة البناء الجديدة بداية لعهد الامتداد العمراني المنضبط على أسس بنائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء العشوائية القائمة حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

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