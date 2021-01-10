صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

الأحد 10/يناير/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
علاء خليف
دخل المهاجم يايا سانوجو لاعب أرسنال الإنجليزي وتولوز الفرنسي السابق دائرة اهتمام النادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بالموسم الحالي، بعد إنهاء تعاقده مع ناديه الفرنسي وأصبح لاعبًا حرًا بالفترة الحالية.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين المهاجم الغيني على إدارة الزمالك لضمه لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري، لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد مهاجم الفريق والذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" معلومات وأرقام عن المهاجم الغيني "يايا سانوجو" المرشح لقيادة هجوم الزمالك:-

- يايا سانوجو من مواليد 27 يناير لعام 1997 بمدينة "ماسي" الفرنسية، يبلغ عمره 27 عامًا

- يحمل سانوجو الجنسيتين الإيفوارية والفرنسية، ويبلغ طوله 1.94 سم، ويلعب في مركز المهاجم الصريح.

- لعب سانوجو في العديد من الأندية الأوروبية خلال مشواره منهم (أوكسيرا – تولوز – كريستال بالاس – أرسنال – أياكس – تشارلتون).

- خاض لاعب تولوز السابق، 148 مباراة مع الأندية التي لعب لها بإجمالي دقائق لعب فعلية (7618 دقيقة)، سجل 36 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل على 16 بطاقة صفراء، وبطاقة واحدة باللون الأحمر.

- شارك سانوجو في 72 مباراة بتجربته الأخيرة مع تولوز الفرنسي، سجل 16 هدفًا، وصنع 4 أهداف أخري.

- حصل المهاجم الفرنسي على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) مع فريق أرسنال موسم 2014 – 2015.

- يايا سانوجو مثل جميع منتخبات الناشئين والشباب بفرنسا، وتوج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مع المنتخب الفرنسي عام 2013، وسجل 4 أهداف بالبطولة واحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين.

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