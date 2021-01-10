ينتمي لعائلة فنية واتسم بأدوار الشر.. مالا تعرفه عن أحمد سعيد عبد الغني

الأحد 10/يناير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب جمهوره.

ومالا يعرفه البعض أن الفنان أحمد سعيد عبد الغني ينتمي لعائلة فنية وليس ذلك لأن والده هو الفنان سعيد عبد الغني، ولكن أيضا لأن خالته الفنانة الراحلة زهرة العلا.

بدأ الفنان أحمد سعيد عبد الغني مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسلسل "أم كلثوم"، مع الفنانة صابرين، واتسمت أعماله بأدوار الشر.

اشتهر "سعيد عبد الغني"، بدور الشاب اللعوب في مسلسل "الحقيقة والسراب"، وشارك مع يحيى الفخراني في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ 40 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 12 ساعة

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

منذ أقل من ساعتين

اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

صابرين: هذه النصيحة التي قدمها لي الراحل محمود مرسي

خالته فنانة شهيرة وعمل صحفي في بدايته.. معلومات عن أحمد سعيد عبدالغني في عيد ميلاده

'كُتاب ونُقاد الفن' تنعي الفنان سعيد عبدالغني: أثرى المجال الصحفي والفني

بعد وفاة إسماعيل محمود.. تعرف على أبرز أعمال بطل "العصيان"

"خالتي بمبة".. ابنة بورسعيد التي شرعت في قتل نجاة الصغيرة

هكذا هنأ الجمهور أحمد سعيد عبدالغني بعيد ميلاده

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

05:30 م

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

05:47 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى