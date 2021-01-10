538 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

الأحد 10/يناير/2021 - 03:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الیوم الأحد، 538 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) لیرتفع اجمالي الاصابات إلى 130608 حالة.

 

بحسب وكالة الأنباء العُمانیة، تماثل "122867 حالة من أصل 130608 للشفاء"، وبلغت حالات الوفيات الإجمالیة 1508 حالة.

 

وأوضحت الصحة العمانية، أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4 حالات ليصل إجمالي المدخلين في المستشفيات 56 كما بلغ عدد المدخلين لأقسام العناية المركزة 24 حالة حتى الآن.

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