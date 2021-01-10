السفير الأمريكي بالمغرب: واشنطن اعترفت بمغربية الصحراء

الأحد 10/يناير/2021 - 03:31 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات

أكد السفير الأمريكي بالمغرب، اليوم الأحد، أن واشنطن اعترفت بمغربية الصحراء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المغربية، عن آمالها بأن تؤدي لقاءات جنيف إلى حل نهائي بشأن قضية الصحراء.

 

وأضافت الخارجية المغربية، خلال تصريحاتها: "نأمل أن يؤدي قرار مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء دفعة للجهود السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق واقعي وسلمي ومتفق عليه".

 

وجددت الخارجية المغربية التأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي لقضية الصحراء.

 

ودعت إلى بذل الجهود لخلق دينامية بالمفاوضات بشأن الصحراء.

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