تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ17 يناير

الأحد 10/يناير/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل



قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الاخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 17 يناير المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كل من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

أخبار تهمك

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يشيد بمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

02:33 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

01:23 م

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى