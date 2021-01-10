تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 71 حالة وفاة و 5968 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بإن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأدنى منذ 13 يونيو.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و286 ألف حالة.

وبحسب الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 56 ألفا و 171 حالة.

ولفتت الصحة الإيرانية، إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و74 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).