عبدالرازق حمد الله يقترب من العودة للنصر

الأحد 10/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إقترب الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من العودة إلى فريقه خلال مباريات الدوري السعودي.


وكان حمدالله قد تغيب عن المباريات القليلة الماضية بسبب معاناه من الإصابة على مستوى العضلة الضامة قبل أن تتأكد عودته قبل مواجهة الوحدة يوم 20 يناير لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر.


يُذكر أن النصر بدأ العودة للنتائج الإيجابية بعد أن حقق فوزين متتاليين على حساب الفيصلي والعين في الجولتين الحادية عشر والثانية عشر.

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