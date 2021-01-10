بكاء عائلة الفنان الراحل هادي الجيار أثناء دفنه (صور)

الأحد 10/يناير/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حضر عائلة الفنان الراحل هادي الجيار، والمقربين جنازته كما حرصو على التواجد معه إلى مثواه الأخير.




وظهرت عائلة الفنان الراحل، أثناء بكائهم بشدة حزنا على وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بفيروس كورونا المستجد.




يذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما.

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