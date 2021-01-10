قتلى بإطلاق نار حول صيدلية في ولاية إلينوي الأمريكية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:30 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

قتل 4 أشخاص، وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية اليوم الأحد، بحسب ما ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية.

 

وأطلقت الشرطة الأمريكية، النار على المشتبه به، خلال تبادل لإطلاق النار.

 

وبحسب القناة الأمريكية، وقع أول تبادل لإطلاق النار في صيدلية (سي في اس) في شيكاغو بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عامًا.

 

وهرب المشتبه به، عند وصول الضباط إلى موقع الحادث، وأطلق النار على ثلاثة أخرين خلال فراره، ما أسفر عن مقتلهم.

 

وأخذ المشتبه به سيدة رهينة من مطعم إيهوب في إيفانستون، وأطلق النار عليها لاحقاً ومنذ ذلك الحين تتلقى العلاج في المستشفى.

 

وقد اطلق النار، أيضَا على رأس فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ونقلت على الفور إلى المستشفى، وهي في حالة حرجة.

 

وقالت الشرطة الأمريكية، إنها تعرفت على المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمر 32 عاماً ويدعى جاسون نايت أنجيل، وما زالت دوافعه للحادث غير معروفة.

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