عاجل- سلبية المسحة الطبية لمروان محسن مهاجم الأهلي

الأحد 10/يناير/2021 - 01:56 م
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
أثبتت المسحة الطبية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحولها إلى سلبية وتعافيه من فيروس كورونا.

وكان مروان محسن قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع مروان محسن لمسحة طبية جديدة غدًا للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا استعدادًا للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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سلبية المسحة اصابه كورونا

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