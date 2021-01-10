اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في اليابان

الأحد 10/يناير/2021 - 01:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

اكتشفت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وفي تصريحات صحفية، قال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

 

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اليابان السلاله الجديدة اكتشاف سلالة جديدة اعداد الاصابات

أخبار تهمك

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 21 ساعة

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

خاص- موقف صلاح محسن من الإعارة لسموحة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أول تحرك في الإردن بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا

بعد بريطانيا.. دول ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة

موجودة في مصر.. ٧ معلومات تهمك عن سلالة كورونا الجديدة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

دلائل تكشف.. هل تقدر اللقاحات المتاحة على مواجهة سلالة كورونا الجديدة؟

قبل بداية 2021.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس كورونا في العام الجديد (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

01:11 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى