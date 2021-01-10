خاص- أحمد ياسر ريان الأقرب للرحيل عن الأهلي والانضمام لسموحة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:15 م
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
علي نبوي
أجل مسؤولو النادي الأهلي الرد على سموحة بخصوص العرض الذي قدمه النادي السكندري من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أعلن إرسال عرض للنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان وصلاح محسن في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الاستعارة لتعزيز هجوم الفريق السكندري.

وجاء تأجيل مسؤولو النادي الأهلي في العرض المقدم من النادي السكندري، انتظارًا لقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي لم يحسم موقفه حتى الآن.

وتؤكد المؤشرات داخل النادي الأهلي، بأن أحمد ياسر ريان هو الأقرب للرحيل عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة والانتقال لنادي سموحة في ظل رغبة اللاعب بالحصول على فرصة المشاركة والظهور بشكل أساسي من أجل التواجد في أولمبياد طوكيو المقبلة.

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سموحة الاهلي اخبار الرياضة احمد ياسر ريان

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