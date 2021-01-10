وصول جثمان الفنان الراحل هادي الجيار لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

الأحد 10/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل هادي الدجيار، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه.




وحضر عدد كبير من أقارب الفنان الراحل هادي الجيار مستشفى الهرم لتلقي الجثة، من مشرحة المستشفى لدفنه.



يذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هادي الجيار الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 12 ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة هيثم احمد زكي.. تفاصيل الجنازة والعزاء

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

انهيار شهيرة أثناء تواجدها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمرو محمود ياسين: "فخورين بوالدنا لأنه أدى دوره كفنان يحب بلده"

انفعال وفاء عامر على مصوري جنازة محمود ياسين:"إيه القرف ده"

محمد جمعة ينعى الراحل هادي الجيار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى