وصول جثمان الفنان الراحل هادي الجيار لمسجد الشرطة بالشيخ زايد













وحضر عدد كبير من أقارب الفنان الراحل هادي الجيار مستشفى الهرم لتلقي الجثة، من مشرحة المستشفى لدفنه.









يذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما.

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل هادي الدجيار، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه.