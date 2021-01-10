تحديد موقع الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

الأحد 10/يناير/2021 - 12:48 م
حطام الطائرة
حطام الطائرة
وكالات

حددت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأحد، موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة شركة الخطوط الجوية "سريويجايا إير" المنكوبة.

 

وتأمل السلطات الإندونيسية، في انتشال الصندوقين قريبا، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

 

وقد أعلنت وسائل إعلامية، العثور على حطام الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد.

 

ويذكر أن الطائرة تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

 

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