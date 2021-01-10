تسجيل 1494 إصابة جديدة بكورونا بالعاصمة الألمانية طوكيو

الأحد 10/يناير/2021 - 11:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ يوم الثلاثاء.

 

وفرضت السلطات في اليابان، حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة يوم الخميس، للحد من ارتفاع حالات العدوى بكوفيد-19.

 

وقال رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي مؤخرا إن "اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب فيروس كورونا".

 

وجاء إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة السبت الماضي على فرض هذا الإجراء على مناطقهم، بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بالفيروس.

 

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