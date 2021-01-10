ضبط موظف لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات

الأحد 10/يناير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) و3 آخرين بقيام موظف بإحدى الشركات بسوهاج بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم قيمة أقساط لقروض سبق وأن حصلوا عليها من الشركة وعدم إيداعها بحساب الشركة.. الأمر الذى ترتب عليه مطالبة الشركة لهم بسداد تلك الأقساط.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، حيث إستغل المتهم المذكور طبيعة عمله بالشركة وقام بتحصيل أقساط قروض من الشاكين وإختلسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله مما ترتب عليه مطالبة الشركة للشاكين بسداد تلك الأقساط المتأخرة عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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