28 فبراير.. الحكم في طعن "داغر" على إسقاط قيده من "المحامين"

الأحد 10/يناير/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الطعن المقام من المحامي حسام داغر على قرار إسقاط قيده من نقابة المحامين، للحكم بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.

وفي أكتوبر الماضي، قرر المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، إسقاط قيد المحامي حسام داغر، من جداول نقابة المحامين.

وعلل النقيب قراره، بأنه نتيجة مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002، ومضمونها أن "حسام محمد عبدالمنعم سيد" أدين بحكم جنائي نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة وتفقد مرتكبها السيرة المحمودة حسن السمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

ونص القرار علي إنه سقط بقوة القانون قيد حسام محمد عبدالمنعم سيد داغر، وشهرته حسام داغر من جداول نقابة المحامين من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة ٢٢ اكتوبر ٢٠٠٢

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