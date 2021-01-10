مقتل مسؤول بالداخلية الأفغانية جراء انفجار في كابل

قتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بأفغانستان، ضياء فيدان، واثنين من مرافقيه، في انفجار عبوة ناسفة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

واتهمت السلطات الأفغانية، حركة طالبان بالمسؤولية عن "جريمة الحرب" هذه.

وكتب متحدث الداخلية، طارق آريان، تغريدة عبر تويتر، قال فيها إن فيدان قتل مع سائقه وحارسه في انفجار بمنطقة كارته-إي-ناو بالدائرة الثامنة بكابل، مبينا أن الهجوم يأتي "استمرارا للعمليات الإرهابية بشكل غير مبرر"، مضيفا أن "استخدام الألغام والمتفجرات هو جريمة حرب".

وأضاف متحدث الداخلية الأفغانية، أن إرهابيي طالبان مسؤولون عن تلك الجرائم وعمليات القتل، مبينا أن "الإرهابيين المعتقلين مؤخرا أقروا بتبعيتهم لطالبان".

وقد نفت حركة طالبان، في بيان مؤخرا استهدافها للأشخاص غير العسكريين أو العسكريين غير المسلحين على مدار العقدين المضيين، وقالت إن الحكومة تطلق مثل تلك الاتهامات لتلويث سمعتها.