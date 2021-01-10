ضبط 150 أسطوانة غاز أكسجين داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة





وعثر بداخل المخزن على (عدد 150 أسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية





تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن أسطوانات غاز الأكسجين - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر "تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.