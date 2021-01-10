حسن الرداد ينعي والدته بكلمات مؤثرة ويكشف موعد ومكان الجنازة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:01 ص
حسن الرداد ووالدته
حسن الرداد ووالدته
كشف الفنان حسن الرداد عن موعد ومكان تشييع جثمان والدته "فادية الرداد"، فمن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص الموجود بجوار منزل الراحلة بمسقط رأسها بمحافظة دمياط عقب صلاة العصر. 
 
وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

وآخر أعمال حسن الراداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والفيلم من تاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

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