ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد 17416 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 234 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 658 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.





وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:





ضبط عدد (17416) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا.





تحرير (658) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.





ضبط (234) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1475) أرجيلة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



