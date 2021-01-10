ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأحد 10/يناير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد 17416 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 234 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 658 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط عدد (17416) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا. 

تحرير (658) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. 

ضبط (234) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1475) أرجيلة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. 

وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ 39 دقيقة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 11 ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ ساعتين

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى