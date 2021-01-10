حبس شاب لإتجاره في الأسلحة النارية بكرداسة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة،بشمال الجيزة بحبس شاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بكرداسة

وباشرت النيابة العامة، التحقيق مع شخص بالاشتراك مع آخر، لاتجاره في الأسلحة النارية، وحيازته على عدد من  الطلقات مختلفة الأعيرة النارية، وتخزينها بمنزل أحداهما بمنزل بكرداسة

واعترف أحد المتهمين، بالإتجار في الأسلحة النارية، وذلك من أجل المكسب في تلك التجارة.

وأمرت النيابة، بإرسال الأسلحة للمعمل الجنائي لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لاتجارهما في  الأسلحة النارية، متخذين من جراج خاص بمنزل أحدهما فى كرداسة، مكان لإخفاء الأسلحة، داخل سيارة مبلغ بسرقتها من منطقة الدقى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين، وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها، وعُثر بداخلها على عدد من الأسلحة النارية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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