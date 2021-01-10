بومبيو يرفع القيود المفروضة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان

الأحد 10/يناير/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال وزير الخارجية مايك بومبيو، يوم السبت، إنه رفع القيود المفروضة على الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم التايوانيين، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين وتزيد التوترات بين بكين وواشنطن في الأيام الأخيرة من رئاسة الرئيس دونالد ترامب.

وتدعي الصين، أن تايوان ديمقراطية ومحكومة بشكل منفصل كأرضها الخاصة، واصفة تايوان بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وفي حين أن الولايات المتحدة، مثل معظم البلدان، ليس لديها علاقات رسمية مع تايوان، عززت إدارة ترامب دعمها للدولة الجزيرة، بمبيعات أسلحة وقوانين لمساعدة تايوان في التعامل مع الضغوط من الصين.

وقال بومبيو في بيان إنه على مدى عدة عقود فرضت وزارة الخارجية قيودًا داخلية معقدة على التفاعلات مع نظرائهم التايوانيين من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين وأعضاء الخدمة وغيرهم من المسؤولين. وتابع "اتخذت حكومة الولايات المتحدة هذه الإجراءات من جانب واحد في محاولة لاسترضاء النظام الشيوعي في بكين." وأضاف "اليوم أعلن أنني سأرفع كل هذه القيود المفروضة على الذات".

وبدا أن هذه الخطوة جزء آخر من محاولة بومبيو وإدارة ترامب الجمهورية لاتباع نهج صارم تجاه الصين قبل أن يتولى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير. وقالت بوني جلاسر، الخبيرة في شؤون آسيا في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الأمثلة على القيود تشمل عدم تمكن المسؤولين التايوانيين من دخول وزارة الخارجية، ولكن يتعين عليهم بدلًا من ذلك الاجتماع في الفنادق.

واضافت جلاسر: "إدارة بايدن لن تكون سعيدة بحق لأن قرارًا سياسيًا مثل هذا تم اتخاذه في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب". بينما قال مسؤول في المرحلة الانتقالية لبايدن إنه بمجرد تولي بايدن منصبه، سيواصل دعم "حل سلمي للقضايا عبر المضيق بما يتفق مع رغبات ومصالح شعب تايوان". ورحبت حكومة تايوان بهذه الخطوة.

وقد صرح مسؤول تايواني كبير مطلع على التخطيط الأمني للجزيرة لرويترز إن هذا كان أكبر تعديل من جانب الولايات المتحدة في سياستها تجاه الجزيرة في السنوات الأخيرة، قائلا إن الحزبين السياسيين الأمريكيين الرئيسيين يدعمان دائما التبادلات بين الولايات المتحدة وتايوان بقوة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إنه يعكس الوضع الحالي لتعاون أوثق بين الولايات المتحدة وتايوان في القضايا الإقليمية والعالمية".

استخدم بومبيو، الذي اتخذ موقفًا متشددًا بشكل متزايد تجاه الصين ووصفها بأنها التهديد الرئيسي طويل الأجل الذي تواجهه الولايات المتحدة، قضية تايوان مرارًا للرد على بكين.

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