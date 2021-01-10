ألمانيا: عدد وفيات كورونا يتجاوز 40 ألفا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 16946 حالة، ليصل إجمالي المصابين إلى مليون و 908527 شخصا.

 

وبحسب بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، ارتفع عدد الوفيات في البلاد بمقدار 465 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40343 وفاة.

 

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت في رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء كوفيد -19 في ألمانيا.

 

وقد جرى تشديد الإجراءات في البلاد، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية.

 

وطلبت السلطات الألمانية، من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عدد كورونا ألمانيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

شاهد.. هادي الجيار يبكي بسبب شائعة وفاته (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 4 ساعات

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

06:20 ص

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى