فيفي عبده تواسي حسن الرداد في وفاة والدته وتُعلق: "حزنت من قلبي"

الأحد 10/يناير/2021 - 08:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة فيفي عبده على مواساة صديقها الفنان حسن الرداد بعد وفاة والدته، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت فيفي عبده صورة للفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم مع والدته الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"انَّا لله و إنَّا إليه راجعون وفاة والدة الفنان حسن الرداد، بجد حزنت من قلبي، أنا عارفة غلاوتها عندك قد إيه يا حسن".

وتابعت فيفي عبده :"الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و ربنا يصبركم يا رب انت و إيمي و أختك، البقاء لله وحده".

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠" .


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي.

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