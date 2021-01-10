اعتادت على ذلك 15 عامًا.. تفاصيل تقييد أم لابنها المعاق ذهنياً في شجرة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية مقطع فيديو أظهر شابا في نهاية العقد الثاني من العمر مربوطا بجذع شجرة ناحية مقابر بالقرب من أراضٍ زراعية في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس.





وأوضح الأهالي إن الشاب معاق ذهنيا، ووالدته تربطه بالحبال في الشجرة أثناء توجهها للعمل في الأرض الزراعية وذلك منذ 15 عاما حيث تخشى تغيبه عن المنزل أو تعرضه لأي اعتداء أو مكروه قد يلحق الضرر به، مشيرين إلى أنه بعد الانتهاء من عملها تصطحب ابنها ويعودان إلى المنزل.





مطالبات بإيداع الشاب بدار رعاية وتوفير حياة كريمة له

وناشد سامح عطية موثق الفيديو وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بإيداع الشاب دار رعاية حتى يتسنى توفير حياة كريمة له بشكل أفضل وألا يسبب ربطه بالحبال تأثيرات سلبية إضافية على صحته النفسية والجسدية.





وأفاد مصدر أمني بمركز شرطة فاقوس أنه بعد رصد الفيديو تم استدعاء «ثريا. ك» والدة الشاب للاستماع لأقوالها، وأفادت بأن زوجها هجرها منذ أكثر من 10 سنوات وأصبحت هي المسؤولة عن ابنها المعاق ذهنيا «السيد» 28 عاما، موضحة أنها تضطر للعمل في أرض زراعية حتى تستطيع الإنفاق على نفسها وعلى ابنها.





وأشارت إلى أنها تضطر إلى ربط ابنها بـ«الحبل» طوال ساعات عملها لمساعدته للترويح عن نفسه بالخروج من المنزل من ناحية ومن ناحية أخرى تضمن عدم خروجه بمفرده وتغيبه عن المنزل، حيث إنه غير مدرك لتصرفاته أو أفعاله بالإضافة إلى أنه قد يتعرض لأي أى أو اعتداء خاصة أن الأطفال يمكن أن يقذفوه بالحجارة.



