صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم





يسعي النادي الاهلي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وقال خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي وخاصة بعدما حقق الثلاثية.





وأكد خالد علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أما بالنسبة لسيرينو، فإن نادي صن داونز أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن باب المفاوضات تم غلقه نهائيًا ".



