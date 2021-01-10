شاهد.. هادي الجيار يبكي بسبب شائعة وفاته (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

ظهر الفنان الراحل هادي الجيار مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" الذي يُذاع على فضائية "دي إم سي " في اخر لقاء له قبل وفاته

وعلق الجيار على شائعة وفاته  باكيًا: حيث ناشد مروجي الشائعات قائلًا لهم:" كفايا كده.. لما ابنتي أو أخواتي يشوفوا خبر وفاتي تبقى حالتهم إيه".

وعبر عن انزعاجه قائلًا: "هناك من يروج الشائعات عن الفنانات، في الوقت الذي يشهد فيه العالم حالة من الغم منذ ظهور الوباء العالمي كورونا وغيره من التفجيرات التى شهدها لبنان بمرفأ بيروت " .


كانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت منذ قليل إقامة صلاة جنازة الفنان الراحل هادي الجيار ظهر اليوم الأحد ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير



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