إنجي علاء أول الناعيين وفاة الفنان هادي الجيار

وعلقت على الصورة قائلة: "وداعا الفنان القدير هادي الجيار.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. حقيقي من أطيب الناس اللي اتشرفت بمعرفتهم.. انا لله وانا اليه راجعون.. مع السلامة يا استاذ يا جميل.. هتوحشنا.. لا إله إلا الله".



يذكر أن هادي الجيار توفى منذ قليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، عن عمر ناهز الـ 71 عاما، تاركا خلفه بصمة مميزة فى مجال التمثيل والفن.

حرصت الكاتبة إنجي علاء على نعي الفنان هادي الجيار، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ونشرت إنجى علاء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة الراحل هادي الجيار.