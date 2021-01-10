بينهم محور 30 يونيو.. إغلاق 3 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي إتجاه بورسعيد أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.





وأغلق أيضًا محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعيلية والسويس أمام حركة السيارات بسبب إنعدام الرؤية.



