الموت يفجع الفنان محمد عبد الرحمن

الأحد 10/يناير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشف الفنان محمد عبدالرحمن، عن وفاة شقيقة والده وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب عبر حسابه: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي (الحاجه سميحة عطيه محمد مهدي".

في سياق منفصل، الجدير ذكره أن محمد عبدالرحمن يشارك في فيلم "الخطة العامية"، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.



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