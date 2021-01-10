الموت يفجع الفنان محمد عبد الرحمن
الأحد 10/يناير/2021 - 01:30 ص
مصطفى فكيه
كشف الفنان محمد عبدالرحمن، عن وفاة شقيقة والده وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب عبر حسابه: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي (الحاجه سميحة عطيه محمد مهدي".
في سياق منفصل، الجدير ذكره أن محمد عبدالرحمن يشارك في فيلم "الخطة العامية"، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.
فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.
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