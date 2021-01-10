عبير صبري: زوجي لم يطلب مني اعتزال الفن

الأحد 10/يناير/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة عبير صبري، أنها تشعر بالرعب من زوجها الدكتور أيمن البياع  المحامي، لأنه عصبى جدًا، مضيفة: في نفس الوقت هو حنين أوي وشخصيته مسيطرة جدا في البيت.. وأنا من النوع اللى بقول حاضر ونعم في البيت".

وتابعت خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، أنها رسمت قبل الزواج خطوط حمراء لأدوارها التى تقوم بها.

وأكدت: "أيمن زوجي لم يطلب منى الاعتزال وبيشجعنى وفخور باعمالي وكان بيقولى لو أنا عرفتك بعد مسلسل (خيانة عهد) مكنتش اتجوزتك انت ابدعتى في الدور جدا".


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