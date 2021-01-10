بهذه الكلمات.. إيمي سمير غانم تودع حماتها بعد رحيلها

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حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على نعي والدة الفنان حسن الرداد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة لها برفقة الراحلة وزوجها حسن الرداد، وعلقت قائلة"إن لله وإن اليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي و أمي .. هيوحشني حبك ليا و بوستك ليا كل يوم الصبح.. فاديه الرداد يا اعظم أم و أحن قلب طول عمرك في ضهري و واقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك و أشوفك في الجنه و احضنك.. بحبك".





يذكر أن والدة حسن الرداد توفيت منذ قليل، وأعلن ذلك ابنها حسن عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.