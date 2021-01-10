أستاذة فيروسات: لقاح سينوفارم آمن على مرضى الأورام

قالت سماح لطفي، أستاذ الفيروسات والمناعة في معهد الأورام، إن هناك ازدياد كبير في عدد الحالات خاصة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن فصل الشتاء هو أكثر الأوقات نشاطًا بالنسبة للفيروسات عامة والفيروسات من عائلة كورونا خاصة.





وأضافت "لطفي" في لقاء عبر تطبيق زوم مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن أعراض فيروس كورونا كثيرة ومتشابها وفيه منها الأنواع الخفيفة والثقيلة، ولكن أغلبها تشترك في نفس الأعراض ولكن مختلفة في التعامل معها.





وأكدت أن اللقاح هو طوق النجاة لمواجهة أول جائحة بشرية، مشددة على فعالية أغلب اللقاحات التي حصلت على الترخيص ولاسيما لقاح سينوفارم الذي أثبت فعالية وأمان من أجل وقف انتشار الجائحة خاصة أنه آمن بالنسبة لمرضى الأورام.





وأشارت أستاذ الفيروسات والمناعة في معهد الأورام، إلى أن هناك بعض الفئات التي لا يجب أن تحصل على اللقاح وهي أصحاب الحساسية الشديدة ضد اللقاحات عامة والحوامل والرضع.





وكانت قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الهبوط في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلا بعد الاستمرار في نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل، حتى نستطيع رصد موقف مصر من حقيقة وصولها إلى ذروة المرحلة الثانية من انتشار الفيروس من عدمه.





وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرا من المؤشرات الإيجابية التي يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامة.



