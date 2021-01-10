"صحة البحر الأحمر" تعلن انتهاء جميع الاستعدادات لانطلاق مبادرة العزل المنزلي لمصابي كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 07:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، أن مديرية الصحة انتهت من وضع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتطبيق المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي كورونا، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تجهيز 35 فريقًا طبيًا لمتابعة المصابين بفيروس كورونا أثناء خضوعهم للعزل المنزلي، حيث تم تقسمهم إلى مجموعتين، بحيث تتولى المجموعة الأولى متابعة المريض بمنزله تليفونيًا، والمجموعة الثانية تجري زيارات منزلية للمرضى، وتشمل قياس درجة الحرارة وعمل المسحات والمتابعة الصحية.

وأوضح، أنه في حالة احتياج المريض للرعاية الصحية الفائقة، سيتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات العزل بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، أعلن سابقا أنه تم تجهيز وحدة صحة الأسرة بالأحياء، للبدء في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للفئات المحددة من قبل وزارة الصحة، وهي أطباء العزل وأصحاب الأمراض المزمنة، فقد أوضح أن وزارة الصحة خصصت موقع للتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، مناشدًا أصحاب الأمراض المزمنة لسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

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