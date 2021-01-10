"صحة البحر الأحمر" تعلن انتهاء جميع الاستعدادات لانطلاق مبادرة العزل المنزلي لمصابي كورونا

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، أن مديرية الصحة انتهت من وضع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتطبيق المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي كورونا، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من اليوم الأحد.





وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تجهيز 35 فريقًا طبيًا لمتابعة المصابين بفيروس كورونا أثناء خضوعهم للعزل المنزلي، حيث تم تقسمهم إلى مجموعتين، بحيث تتولى المجموعة الأولى متابعة المريض بمنزله تليفونيًا، والمجموعة الثانية تجري زيارات منزلية للمرضى، وتشمل قياس درجة الحرارة وعمل المسحات والمتابعة الصحية.





وأوضح، أنه في حالة احتياج المريض للرعاية الصحية الفائقة، سيتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات العزل بالمحافظة.



