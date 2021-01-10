وزير الرياضة: تنظيم مونديال اليد مخاطرة محسوبة (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 07:45 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، مخاطرة محسوبة، مثل تنفيذنا لأي مشروع، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتابع "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أول جزء من المخاطرة كان يكمن في عنصر الوقت، وهل يكفي أم لا لإنهاء المنشآت والتجهيزات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تمويل المنشآت والشكل الجديد للصالات متعددة الأغراض من المخاطر المحسوبة، كاشفا عن أن مصر نجحت في الحصول على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد بين عامي 20152016.

وأوضح، أن مصر بدأت استعداداتها لتنظيم البطولة وتجهيز المنشآت الرياضية آخر 2018.

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