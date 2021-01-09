أشرف زكي: لن أحيل أزمة رحاب الجمل إلى النيابة ولكن "الشطب" فى يدى

السبت 09/يناير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إنه سيتم إيقاف أى شخص سيكتب شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الإساءة لمصر وليس لأسماء، وهو ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التى كتبت شكوى على صفحتها على فيس بوك.

وأضاف زكى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، ليس لدى فيس بوك، فأحد أصدقائى أرسل لى ما كتبته أشرف زكى، وقلت لها "فى نقابة.. واللى عندك قوليه فيها.. والنقابة تجيبلك حقك فى 5 دقائق"، ونحن أمام حل وهو التحقيق، أو حله بالتراضى، لأن الأمر أساء للفنانين، أكثر مما يتعرضون للإساءة، فهذا سلوك "يخيف الناس"، فالفيلم الذى حدثت به الواقعة، كان من المفترض أن تكون أخباره على صفحات "الفن"، وليس الحوادث.

وتابع زكى، إن الحادثة لم تكن فى مكان تصوير، ولكن بأحد الفنادق، وهناك ميثاق شرف ولائحة، ومنذ سنوات طويلة نسمع عن أشياء وخلافات، ولكن ليس بهذا الشكل، فزملاء من الدول العربية يتواصلوا معنا، فهذه سمعة بلد، "النقابة تقدر تخلى الوظيفة تختلف وأنا ممكن أشطب المخطئ.. وأدعو الاثنين لمقابلتى والأمر يزداد كل ساعة"

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