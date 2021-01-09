تركي آل شيخ يروي موقف فكاهي جمعه بالمطرب محمد عبده

السبت 09/يناير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حكى المستشار تركي آل شيخ، موقف جمعه بالمطرب محمد عبده، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "آل شيخ" قائلا: "‏ارسلت رسال للأسطورة حبيبي فنان العرب محمد عبده امزح معاه... طير جبهتي بالرد الي لعب حتى في مشاعري فعلًا مافي فايده"، وذلك من خلال فيديو يغني فيه المطرب محمد عبده أغنية "مافي فايدة من عتابي".

يذكر أن المستشار تكي آل شيخ نعى سابقا وفاة الكاتب وحيد حامد قائلا: "السيناريست الكبير وحيد حامد إلى رحمة الله.. عزائي إلى أسرته الكريمة وإلى مصر، رحل عبقري عربي في صناعة السينما".

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