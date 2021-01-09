محمد عز يكشف لـ "الفجر الفني" عن موعد تصوير فيلم "في عز الظهر"

السبت 09/يناير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
انضم الفنان محمد عز، لبطولة فيلم "في عز الظهر" بجانب النجم العالمي مينا مسعود، والمقرر بدأ عملية التصوير خلال الفترة المقبلة بعدا الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالفيلم.

وأضاف "عز" في تصريح خاص لـ "الهلال اليوم" بان بدء تصوير فيلم "في عز الظهر" موقفه على مخرج العمل بعد اصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر بدأ عملية التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم "في عز الضهر" يشارك في بطولته كل من مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين، وعدد من النجوم، ومن المقرر أن يصل مينا مسعود إلى القاهرة، حيث ينتظر الإجراءات والتصاريح وإنتهاء وكافة التفاصيل عن طريق المحامى الخاص به، حتى يبدأ تصوير تجربته الأولى في السينما المصرية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم.

فيلم "في عز الضهر" يعد التجربة الكتابية الأولى للمؤلف كريم سرور، وهو ممثل وله عدة أعمال درامية، آخرها مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على.

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