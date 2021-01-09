هاني شاكر ينعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

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نعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وفاة الموسيقار خالد فؤاد، والذي توفى صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ72 عاما.



وكتب "شاكر" قائلا: "انعي ببالغ الحزن والاسي اخي وصديق عمري المايسترو الكبير خالد_فؤاد والذي وافته المنيه امس رحمه الله وادخله فسيح جناته وتغمد اهله ومحبيه الصبر والسلوان".



يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"



ونعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد عدد كبير من نجوم الفن حيث حزنو عليه كثيرا.