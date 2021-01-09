أصالة تستعيد ذكرياتها مع الموسيقار الراحل خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعت المطربة أصالة وفاة المايسترو خالد فؤاد والذي توفى صباح اليوم السبت.

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "لاتكفي الكلمات لتفسير حزني وغربتي فوق غربتي بغيابك.. سأبقى أُحاكي روحك الطيّبه وأدعو الله لك بالرّحمه والمغفره ولنا الصّبر على فراقك".

يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية".

ونعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد عدد كبر من نجوم الفن، وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اصالة اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ نصف ساعة

باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ أقل من ساعتين

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مع ليفربول

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

صورة لمحتويات حارس الملوك اللواء الفغم تشعل مواقع التواصل

الحزن يخيم على "بشرى" لفقدانها لوالدتها سميرة عبد العزيز

يسرا تنشر صورة مع والدتها: "فاتت سنة بس حاسه كأنها امبارح"

وفاة المايسترو خالد فؤاد بعد تعرضه لأزمة صحية

أصاله تنعي المايسترو الراحل خالد فؤاد وتُعلق:"سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم"

حمادة هلال ينعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

05:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى