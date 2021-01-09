وليد توفيق ينعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعى الفنان وليد توفيق، وفاة الموسيقار خالد فؤاد وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "توفيق" قائلا: "وداعًا يا صديق العمر خالد_فؤاد في ذمه الله الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية".

وتوفلا "فؤاد" صباح اليوم وحزن على وفاته الكثيرين، وعبرو عن حزنهم من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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