تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أوساسونا في الدوري الاسباني

السبت 09/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مواجهة قوية اليوم السبت حينما يحل ضيفاً على فريق نادي أوساسونا لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن يلعب الملكي بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : تيبوا كورتوا.
خط الدفاع : داني كارفخال ، رافائيل فاران ، ناتشو فيرنانديز ، فيرلاند ميندي.
خط الوسط : لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، توني كروس.
خط الهجوم : لوكاس فاسكيز ، كريم بنزيما ، ماركوس أسينسيو.

وقبل المباراة يحتل الريال المركز الثاني على لائحة ترتيب الليجا برصيد ستة وثلاثين نقطة فيما يحتل فريق نادي أوساسونا المركز التاسع عشر برصيد أربعة عشر نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الدوري الاسباني أوساسونا

أخبار تهمك

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ 43 دقيقة

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 22 ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ أقل من ساعتين

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ أقل من نصف ساعة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو

تشكيلة إضطرارية لريال مدريد أمام إسبانيول

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عاجل.. مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة هويسكا في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

03:30 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى