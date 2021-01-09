الزمالك يحيي ذكرى وفاة الثعلب الكبير "أبدًا لن ننساك"
السبت 09/يناير/2021 - 04:00 م
محمد أيمن
قامت الصفحة الرسمية بنادي الزمالك بأحياء ذكرى وفاة حمادة إمام الأسطورة الزملكاوية الكبيرة، والمعلق الرياضي الشهير، حيث يوافق اليوم 9 يناير 2021، الذكرى الخامسة لوفاة الثعلب الكبير.
ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر موقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" : تمر اليوم الذكرى الخامسة على رحيل أسطورتنا، واحد أوفى وأخلص رموزنا على مدار التاريخ، حمادة إمام.. أبداً لن ننساك.
وتوفي حمادة إمام يوم 9 من شهر يناير عام 2016، أثر معاناته المرض في أحدى مستشفيات القوات المسلحة.
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